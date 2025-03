Lanazione.it - Costruisci la tua città. Ingegneri in erba : "Gli alunni impegnati a rigenerare il degrado"

di Cristina RufiniGROSSETOCoinvolgerli fin da piccoli nel costruire i propri spazi, facendo loro ideare e progettare il futuro che li vedrà adulti. A Macroscuola, iniziativa di Ance Giovani giunta alla terza edizione, in Maremma quest’anno partecipa una seconda media della scuola Leonardo da Vinci di Grosseto. Glisono chiamati a pensare a un’idea per recuperare un’area poco distante dal proprio istituto, facendola diventare spazio di cultura: un teatro all’aperto, piuttosto che una biblioteca. Solo per fare alcuni esempi. Il tema di questa edizione, infatti, è ’Uno spettacolo di rigenerazione’. La scorsa settimana ha preso il via l’iniziativa, dopo l’incontro con uno dei vicepresidenti di Ance Giovani Toscana, Devis Mitri, e il presidente di Ance Toscana (che finanzia una parte del progetto, oltre quanto stanziato da Ance nazionale) Rossano Massai.