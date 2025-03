Laverita.info - «Così scopriamo chi delinque con le cripto»

Il generale della Gdf Antonio Mancazzo, dopo l’operazione che ha permesso di scovare un trader con 270 milioni non dichiarati in valute virtuali: «Siamo in grado di seguire i movimenti sulla blockchain. Il denaro digitale ha fatto spostare i traffici di armi e droga sul Web».