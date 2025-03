Formiche.net - Così Meta vuole competere sull’IA con Gemini e ChatGPT

Anchesta per lanciare un’app autonoma per l’IA, prevista per il secondo trimestre del 2025. Questa nuova applicazione è progettata percon altri noti chatbot comedi OpenAI edi Google. Secondo un rapporto pubblicato giovedì sera dalla Cnbc, l’obiettivo è creare un assistente virtuale che possa rispondere alle richieste degli utenti e generare immagini, migliorando l’esperienza complessiva all’interno delle piattaforme. “Questo sarà l’anno in cui un assistente IA altamente intelligente e personalizzato raggiungerà più di 1 miliardo di persone, e mi aspetto cheAI sia quell’assistente leader”, ha detto Mark Zuckerberg a proposito del nuovo progetto.L’appAI promette di comprendere meglio le esigenze degli utenti, rispondendo in modo più intelligente e adattivo.