Linkiesta.it - Così la galanteria è cambiata fino a essere interpretata come strumento di dominio

Se oggi abbiamo diversi indizi per misurare le disparità di genere, le violenze sessuali rimangono la prova più lampante del fatto che ancora non abbiamo trovato una soluzione per mettervi fine: che sia per amore o per odio, gli uomini violentano, uccidono e torturano le donne. L’ideale galante fu elaborato, in Francia,risposta a questa violenza estrema. Sulla pubblica piazzatra le mura della camera da letto, la brutalità era il valore più condiviso.A fronte di guerre di religione, battaglie cruente e comportamenti bestiali, la società dell’Ancien Régime delineava i contorni di un uomo nuovo. Il sociologo Norbert Elias ha spiegatoLuigi XIV, traumatizzato dalla Fronda, addomesticò i grandi signori e li trasformò in cortigiani. Laè sorta da questa volontà di pacificazione, infatti l’etimologia della parola rimanda al gioco e al gradimento.