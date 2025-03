Cityrumors.it - “Così ho insegnato a Chalamet a suonare come Bob Dylan”. La rivelazione sul film

Leggi su Cityrumors.it

Timothéeper interpretare Bobha dovuto imparare ala chitarra, eccoha fatto e chi glielo ha‘Un Fenomeno Incompreso’ è un nuovobiografico che i fan stanno attendendo con particolare interesse. Haprotagonista la figura di Bob, storico cantautore e musicista americano. La pellicola, diretta da James Mangold, racconta dell’evoluzione artistica di, concentrandosi sul passaggio dalla musica folk a quella elettrica.“hoBob”. Lasul(Ansa Foto) – Cityrumors.itUn evento che in quel periodo storico scosse il del mondo della musica. A ricoprire il ruolo del cantante è il noto attore Timothée, famoso per aver interpretato molti personaggi di spiccoWilly Wonka, ma anche per aver recitato in Dune e Don’t Look Up.