Cos’è la regola della pagina 73 di cui ha parlato Robe Lowe? C’entra il sesso in sceneggiatura

Il rapporto tra Hollywood e il, o meglio la rappresentazione delnei film, è molto cambiata in questi ultimi anni. Rob, attore e sei volte candidato ai Golden Globe, ha recentemente ricordato la “73” in un episodio del suo podcast “Literally!”, con ospite Kristin Davis (la Charlotte di Sex & the City). Questanon scritta dell’industria cinematografica indicava che, nei film hollywoodiani di un tempo, la scena dicompariva solitamente intorno alla73. Questo accadeva perché il secondo atto di un film è spesso considerato una delle parti più complessenarrazione, e l’inserimento di una scena intima serviva a mantenere alta l’attenzione del pubblico., considerato da sempre un sex symbol, ha voluto parlare di come, negli anni ’80 e ’90, le scene diesplicite fossero praticamente un requisito automatico nei film.