Cosa voglio riconoscere agli Usa Sono pronto a firmare | Zelensky resa totale a Trump?

Dopo lo showdown, dopo la rissa nello Studio Ovale, dopo essere stato cacciato da Donalde dopo aver già parlato a caldo - spiegando di non aver nulla di cui scusarsi ma ringraziando gli Stati Uniti e il presidente - ecco che torna a parlare Volodymyr, il premier di un'Ucraina sempre più all'angolo dopo quanto accaduto alla vigilia. Insultato dal Cremlino, dopo che lo stessoha aggiunto che a suo giudizio l'ucraino non vole la fine della guerra, ecco cheafferma: "L'aiuto dell'America è stato fondamentale per aiutarci a sopravvivere, ericonoscerlo. Nonostante il duro dialogo, rimaniamo partner strategici. Ma dobbiamo essere onesti e diretti l'uno con l'altro per capire veramente i nostri obiettivi comuni". Così su X il premier ucraino. E ancora, aggiunge: "È fondamentale per noi avere il sostegno del presidente