Formiche.net - Cosa serve all’Ue dopo le scintille Trump-Zelensky. Scrive l’amb. Castellaneta

lo scontro verbale, quasi fisico, andato in scena ieri sera alla Casa Bianca con una intensità mai vista nel recente passato, come un fuori scena carpito e invece coscientemente e forse sapientemente offerto davanti alle telecamere di tutto il mondo, tre anni di guerra sono stati cancellati insieme a fiumi di parole sul rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale, della inviolabilità delle frontiere di Stati sovrani e a decine di migliaia di morti da entrambe le parti.Si ricomincia da capo, dal momento dell’ingresso di truppe russe in territorio ucraino e dalle reazioni compatte, tre anni fa, di condanna da parte del mondo occidentale, dei Paesi dell’Unione europea, del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America.Al di là dei giudizi di merito (si è trattato di un incontro mal preparato dai rispettivi team diplomatici o di una trappola deliberatamente ordita dal presidente americano Donalde dal suo vice JD Vance, già schierati due contro uno, il presidente ucraino Volodymyr) su questo vertice che non risponde certamente ai principi e alle prassi che vengono insegnati in qualsiasi accademia diplomatica, sembra ormai chiaro che frail secondo sembra destinato a soccombere e che il suo destino sarà politicamente segnato se dovesse perdere il sostegno degli Stati Uniti.