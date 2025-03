Iltempo.it - Cosa ha fatto davvero imbestialire Trump e scatenato la lite: il clamoroso retroscena

Il presidente Usa, Donalde i suoi principali consiglieri si sono riuniti nello Studio Ovale dopo l'acceso diverbio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avvenuto ieri a favore di telecamere alla Casa Bianca, e hanno deciso che il leader di Kiev doveva andarsene. Ma le divergenze, rivela il ben informato sito Axios, erano nate già prima di entrare nello Studio Ovale. Dopo ildiverbio, «la delegazione di Kiev ha atteso in un'altra stanza per circa un'ora, sperando ancora di firmare l'accordo sui minerali che aveva spinto Zelensky a recarsi in visita a Washington», riporta Axios.e Zelensky avevano anche in programma di pranzare e tenere una conferenza stampa congiunta, ma poi il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz «sono usciti dallo Studio Ovale, si sono avvicinati a Zelensky e gli hanno detto di andarsene», ha raccontato un alto funzionario della Casa Bianca.