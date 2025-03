Liberoquotidiano.it - Cosa è successo ieri a Milanello: Sergio Conceiçao umiliato dalla dirigenza del Milan

Unsempre più allo sbando: dopo l'eliminazione in Champions League contro il Feyenoord, il doppio ko in Serie A, prima col Torino e poi col Bologna. Un disastro assoluto, per: la qualificazione alla Champions, ora, è semplicemente un miraggio. E in questo contesto i tifosi sono furibondi: non solo contro la società, contestata da tempo, ma ora contro l'intera rosa e il mister. "Cacciare tutti", questa la sintesi raccolta in uno striscione. La situazione è tesissima. Drammatica. E un dettaglio in più a tal riguardo arriva da Repubblica, che rivela come mistersia stato abbandonato. "i dirigenti non sono stati al suo fianco a, così come hanno preferito non parlare dopo la sconfitta contro la squadra di Italiano. Un confronto tra il tecnico e il dt Moncada c'è stato a caldo, negli spogliatoi.