Lanazione.it - Cortona: maggiore decoro per il centro, cresce l’impegno per le strade vicinali. Ecco i nuovi regolamenti

Arezzo, 1 marzo 2025 –per ilper leIl Consiglio comunale approva i due. Le novità per le attività e i cittadini Il Consiglio comunale di questo venerdì 28 febbraio ha approvato dueche disciplinano la gestione delledi uso pubblico e ilstorico di. Le nuove disposizioni per ilstorico, che hanno ricevuto l’ok dalla maggioranza e dal gruppo Fratelli d’Italia, puntano ad andare verso unauniformità degli arredi, quindi i tendaggi, le sedute e i tavoli di cui possono dotarsi le attività concessionarie di suolo pubblico. Si privilegia il coloro panna per i primi e i materiali come ferro battuto e korten per i secondi, inoltre arrivano nuove facoltà per coloro che installano pedane su suolo pubblico.