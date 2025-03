Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Big Rom e grandi sogni”

Ogni sfida contro l'Inter non è mai una partita qualsiasi per Romelu Lukaku. Lo dicono i numeri, la storia e, come evidenzia Ilnell'analisi di Fabio Mandarini, anche i rapporti personali. Tre stagioni con la maglia nerazzurra, 132 partite, 78 gol e una bacheca arricchita da uno scudetto, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia. Ma anche un addio burrascoso, la frattura con Lautaro, le tensioni con i vecchi compagni, i fischi e gli insulti di San Siro.Obiettivo riscattoDopo la brutta prestazione di Como, Lukaku sa che oggi al Maradona è il momento di tornare protagonista. La fiducia di Conte e il sostegno dei 50mila tifosi azzurri saranno la spinta decisiva per ritrovare la via del gol e, magari, chiudere definitivamente i conti con il suo passato interista.