Ilgiorno.it - Corridoio verde incluso nel Parco Est delle Cave: "Noi ci speriamo"

Unecologico esteso su più Comuni, per dare continuità alle aree verdi. L’ultimo consiglio comunale ha votato l’inserimento dei polmoni ecologici che si trovano a Nord della città - Golfo agricolo,Alhambra e tutti i terreni di Rovagnasco e del Villaggio Ambrosiano confinanti con Vimodrone - nelEst, un bacino sovraterritoriale che oggi si estende per 820 ettari fra Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Brugherio, Carugate e Vimodrone. IlEstè uno dei Plis, parchi locali d’interesse sovracomunale, istituiti da Regione Lombardia per formare, nell’ambito di uno o più Comuni adiacenti, un sistema di continuità di corridoi ecologici, paesaggistici, artistici e culturali. "Con la richiesta d’inserimento nel Plis Estchiudiamo un percorso di salvaguardia di questi ambiti avviato alcuni anni fa - dichiara l’assessore all’Ambiente Alessandro Pignataro -.