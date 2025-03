Ilgiorno.it - Cornaredo “In&Out“. I disabili si raccontano

C’è un “dentro“: Il Giardino di Fondazione La Comune, polo di inclusione sociolavorativa dedicato alle persone contà e alle loro famiglie, inaugurato alo scorso anno. E c’è un “fuori“: il territorio che lo accoglie. È il progetto In&Out, un contenitore di attività ludiche, aggregative e momenti di confronto che coinvolgeranno tutta la comunità realizzato con il supporto di Fondo Sirio e in collaborazione con la Pro loco di. Il progetto prevede nove eventi aperti a tutti, di cui cinque si svolgeranno nel Giardino (via Asilo 71) e gli altri quattro fuori, in diverse piazze di. Le attività si svolgeranno durante i weekend, tutte all’aria aperta, per favorire la partecipazione attiva di giovani con e senzatà. Saranno proposti momenti di approfondimento su temi interessanti per le famiglie di giovani contà, come l’autonomia, l’abitare e le opportunità lavorative o di volontariato.