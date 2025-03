Lapresse.it - Corea del Sud, nuovo sabato di proteste a Seul per impeachment Yoon Suk Yeol

Nel primodopo l’udienza finale del processo didel presidente delladel SudSuk, che si è svolta martedì, i suoi sostenitori e gli oppositori sono scesi per le strade della capitale.Il leader sudno, attualmente sospeso dall’incarico e a processo per aver imposto la legge marziale nel dicembre 2024, ha difeso il suo decreto davanti alla Corte costituzionale, descrivendolo come un tentativo di informare l’opinione pubblica del pericolo di un Parlamento controllato dall’opposizione.sostiene che l’opposizione liberale, con la sua maggioranza in Parlamento, abbia minato il bilancio del governo e spinto per l’di alti funzionari. La Corte dovrebbe pronunciare la sentenza entro la metà di marzo. Il presidente è attualmente detenuto e rischia la pena di morte o l’ergastolo.