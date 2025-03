Calcionews24.com - Convocati Parma, le scelte di Chivu per la sfida contro l’Udinese: fuori Bernabè, un recupero per i ducali

Leggi su Calcionews24.com

, ledi Christianper ladi domani: Bernabé non a disposizione, torna un difensore Iltorna in campo domani, seconda panchina perdopo la vittoriail Bologna. Di seguito iper la: assente Bernabé, ma in difesa torna a disposizione Vogliacco. .