Parmatoday.it - Controlli in stazione: un passeggero pizzicato con il 'fumo' in tasca

Leggi su Parmatoday.it

A Parma è scattata la denuncia a piede libero per un viaggiatore sorpreso a bordo senza biglietto e che ha rifiutato di fornire le proprie generalità al Capo Treno. Sempre a Parma è stato contestato un illecito amministrativo ad una persona trovata in possesso di circa 3 grammi di hashish; in.