Contro la chiusura delle sale cinematografiche l’indignazione è inutile, servono idee

Mi raccontano che in una sala cinematografica di Napoli, al termine della proiezione de L’abbaglio, il film di Roberto Andò sulla spedizione dei Mille e il Risorgimento tradito, una pattuglia di spettatori si sia alzata in piedi e abbia intonato l’inno di Mameli. A questo, anche a questole, luoghi di espressione di un sentimento che soltanto in uno spazio condiviso può manifestare la propria urgenza, civile ma anche goliardica, perché no?! Detto ciò, il problema viene da lontano. Lo riferisce con precisione l’urbanista Maurizio Morandi, figlio di Riccardo Morandi, il quale progettò diverseromane, alcune chiuse da tempo: «La gente una volta diceva ‘vado al cinema’, oggi ‘va a vedere un film’, e qualcosa purtroppo è cambiato».Un cinema chiuso (Imagoeconomica).