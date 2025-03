Ilgiorno.it - Contratto scaduto da sei anni. I lavoratori dei duty free in presidio agli aeroporti

lunedì a Malpensa e Linate, di lavoratrici edi Dufrital, per manifestare il proprio dissenso verso l’azienda e chiedere con forza il rinnovo delintegrativo aziendale e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil Milano, Filcams Cgil Varese, Fisascat Varese e Uiltucs Lombardia spiegano: "Il confronto con la dirigenza Dufrital sul rinnovo delintegrativo aziendale per glidi Malpensa e Linate si è definitivamente interrotto a causa dell’atteggiamento intransigente dell’azienda, che ha dimostrato totale chiusura rispetto alle legittime richieste delle lavoratrici e dei". Fanno rilevare i rappresentanti sindacali: "Dopodi attesa, ilintegrativo aziendale,nel 2019, continua a non essere rinnovato, nonostante le ripetute sollecitazioni sindacali e il peggioramento delle condizioni di lavoro all’interno del sistema aeroportuale.