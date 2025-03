Ilrestodelcarlino.it - Conto alla rovescia per coriandoli e maschere: appuntamento domani ai giardini

per il 35° Carnevale Maceratese, organizzato dPro Loco di Piediripa, in programma perdalle 14, aiDiaz, e per la terza edizione del Carnevale per bambini della Pro Loco Macerata in programma martedì, dalle 15 in piazza della Libertà. Madrina del Carnevale Maceratese sarà Matilde Brandi, mentre cinque saranno i carri che animeranno la sfilata: da Potenza Picena arriverà "School of rock", da Mogliano "Dia de los muertos", da Corridonia "I Flistones" e da Monte San Giusto "Casa Vianca". A questi si aggiungerà quello allestito dagli infaticabili soci della Pro Loco di Piedirpa, "Dolce carro" con leccornie e vino offerti dPro Loco. Ai carri si aggiungerà anche il Trenino del Carnevale Maceratese con a bordo i bambini che frequentano la scuola primaria "Sandro Pertini" di Piediripa e le loro famiglie.