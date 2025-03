Conti correnti Italia tornano a salire

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.15 La liquidità neini è aumentata di quasi 20 miliardi in un anno. Così una ricerca di Fabi, Federazione autonoma bancarini. Dopo due anni consecutivi di contrazione, il 2024 segna un saldo per famiglie e imprese di 1.363mld, cioè 19,8mld in più rispetto al 2023 (+1,5%). Nei due anni precedenti, rileva la ricerca, "l'erosione della liquidità era stata determinata dall'inflazione e dall'aumento del costo della vita".