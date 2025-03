Conte via dall’Inter per motivi economici Con Inzaghi 210 milioni di crescita

Leggi su Ilnerazzurro.it

Questa sera alle 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, si giocherà una delle sfide chiave della Serie A 2024-25: Napoli-Inter, rispettivamente seconda e prima della classe con 56 e 57 punti. Dalla sfida di stasera si capirà chi veramente vuole lottare fino alla fine per vincere lo scudetto.A guidare il Napoli ci sarà ancora Antonioche rincontrerà una sua vecchia conoscenza avendo allenato l’Inter per due stagioni, nel 2019-20 e nel 2020-21, anno del diciannovesimo scudetto nerazzurro e suo ultimo sussulto con la società di Viale Liberazione.GdS: “via per. Conlaè netta”L’addio dinon è stato dei più tranquilli ed è sempre più plausibile l’ipotesi che l’attuale tecnico del Napoli sia fuggitoa causa di alcuni problemidella società.