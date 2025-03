Calciomercato.it - Conte suona la carica: “Noi ci siamo, stasera meglio dell’Inter. Nostro obiettivo rompere le scatole”

Antonioladopo il pareggio contro l’Inter e finalmente si sbottona, credendo al sogno ScudettoIl primo commento a caldo di Antonioin conferenza stampa: “Pareggiando contro l’Inter abbiamo messo solo un punto, vincendo ne avremmo messi tre. Nonostante le grandi difficoltà avute, noi ci. Un messaggio che va dato a noi stessi e all’esterno. A 11 giornate dalla fine ci troviamo in una posizione dove tutti all’inizio avremmo firmato. Mancano undici partite dove abbiamo dimostrato che anche oggi contro una squadra top come l’Inter. E’ una squadra difficile da battere.stati migliori. Questo ci deve far capire che dipenderà da noi: oquelli di Como, e non ho tollerato quella sconfitta, oquesti. Abbiamo accettato l’1vs1, la pressione alta.