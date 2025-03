Ilnapolista.it - Conte: «Se siamo intelligenti, dopo stasera possiamo capire che dipende da noi. Anche con gli infortuni»

Leggi su Ilnapolista.it

Antonioa DaznNapoli-Inter 1-1.Sfottonoperché Billing si sta allenando.«Non solo lui. Ho concesso loro due giorni di riposo, hanno la possibilità di staccare per due giorni e stare con la famiglia. Penso di essere stato bravo molto con i calciatori. Ho lasciato loro la scelta: allenarsi adesso o ritrovarsi poi a Castel Volturno. Hanno preferito lavorare adesso e avere due giorni di relax. Sono ragazzi talmente seri, applicati, che non ho fatto fatica».Ferrara: Antonio, stai bene? (lo sfottono ancora)«C’è un po’ di disappunto perché abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra molto forte, una corazzata che si è costruita negli anni, l’Inter è la squadra da battere. Questa partita come quella contro la Juve ci deve farche se vogliamo,con gli, se c’è questa voglia, questa determinazione, questo è lo spartito da suonare, posdire la nostra.