Juventusnews24.com - Conte nomina anche la Juve: «È lì in agguato, dobbiamo affrontare questo finale di stagione con grande consapevolezza! Se ci avessero detto che…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, allenatore del Napoli, ha parlato dopo il pareggio contro l’Inter in Serie A 2024/25. Queste le sue dichiarazioniIntervistato da DAZN, Giovanni Di Lorenzo ha parlato così dopo Napoli Inter, terminata 1-1. Queste le sue dichiarazioni che inglobanolantus nella corsa per il titolo.PAROLE – «Meritavamo di più macapire che dipendiamo da noi, dapunto di vistaesserenti ma io non mi acnto. Se ciche eravamo a un punto dalla testa della classifica apunto lo avremo internato, invece adesso siamo consapevoli. Ci aspetta undicontro una squadra molto forte, l’Atalanta e la stessantus che sono lì inma noiaffrontarle con. Regalaretipo di emozioni ai tifosi credo sia la cosa più bella al mondo».