Calciomercato.it - Conte lo lancia titolare dopo 111 giorni: la formazione del Napoli anti-Inter

Il tecnico azzurro prova a mescolare le carte della suae a sorpresa schiera il doppio play contro l’111dall’ultima partita di campionato disputata da, Billy Gilmour guadagna nuovamente una maglia dal primo minuto di gioco. E, ironia della sorte, l’ultima volta che ha giocatoin Serie A è stato proprio contro l’, a causa di un infortunio che fermò Lobotka.Antonio, allenatore del(LaPresse) Calciomercato.itEra il 10 novembre, quando ilpareggiò a Milano contro i nerazzurri, passando persino in vantaggio. Gilmour prese il posto dello slovacco per alcune giornate, per poi risedersi in panchina. Da quel novembre ha accumulato successivamente pochissimi minuti, solo da subentrato. L’ultima partita dadisputata con ilrisale a 86fa, quando il 5 dicembre ci fu la disfatta a Roma contro la Lazio in Coppa Italia.