Ilnapolista.it - Conte ha costruito un Napoli efficiente, ma il suo calcio può risultare obsoleto (So Foot)

Questa sera il match trae Inter metterà in evidenza non solo la forza delle due squadre, ma anche il gioco proposto dai due tecnicie Inzaghi.haun, ma il suopuòSopone un dilemma: ildel tecnico delrisulta?Antonioè tornato in Italia come l’aveva lasciata. Nel frattempo, il suo successore all’Inter, Simone Inzaghi, ha spinto il gioco nerazzurro verso la modernità. Questo sabato due visioni delsi scontrano. Manon potrebbe essere considerato già? I tifosi amano descrivere la partita di oggi come “il match da scudetto”. Ma soprattutto, sarà Inzaghi contro. Più che una partita “da scudetto”, è una gara tra pregiudizi stilistici, per dare una svolta alla stagione di Serie A il cui finale rimane incerto.