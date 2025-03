Terzotemponapoli.com - Conte e Manna: Niente Pressione, Solo Scudetto

No allache blocca testa e muscoli: la strategia comunicativa diIl Napoli in vetta: un risultato sorprendenteIl Napoli si trova in alto, tra le grandi del campionato. Un risultato che sorprende molti, compreso Antonio, che non nasconde la soddisfazione in conferenza stampa. “Quando sono arrivato pensavo di vedere una squadra che prendesse forma dopo sette mesi. Abbiamo bruciato le tappe e ci siamo meritati un appuntamento del genere”, ha dichiarato l’allenatore. L’obiettivo, ora, è affrontare il resto della stagione nel miglior modo possibile, evitando che lainfluenzi negativamente la squadra.sotto controllo: il piano diGestire le emozioni è essenziale per mantenere alte le prestazioni.ha ribadito il concetto anche ai suoi giocatori:tensione negativa, quella che “blocca testa e muscoli”.