Contatto ufficiale ribaltone Osimhen | intreccio con la Juve

Leggi su Sportface.it

Le ultime di calciomercato sul futuro del bomber nigeriano di proprietà del Napoli e ‘sogno’ di Cristiano GiuntoliIn casanon è certo questo il momento ideale per affrontare il tema mercato. Non c’è problema, lo facciamo noi parlando delle ultime novità riguardanti Victor. ‘Sogno’ più o meno raggiungibile di Cristiano Giuntoli (fu lui a portarlo in Italia dal Lille) con tutte le difficoltà di una eventuale trattativa con il Napoli.Clausola non valida per la(e tutti gli altri club italiani)De Laurentiis vuole disfarsene una volta per tutte, ma possibilmente non darlo allantus del suo ‘nemico’ Giuntoli. È vero che c’è una clausola, fissata sui 75 milioni di euro, ma a quanto pare essa non può essere sfruttata dai club italiani.Va detto, però, che mai e poi laattuale arriverebbe a tanto per prendere un giocatore, seppur forte e in grado di fare la differenza come il nigeriano.