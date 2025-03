Lapresse.it - Congo, 60 morti a 48 ore da sintomi: Oms indaga su malattia misteriosa

Leggi su Lapresse.it

Le autorità delstannondo su unache ha causato la morte di almeno 60 persone a meno di 48 ore dall’insorgere dicome febbre, dolori, brividi, sudorazione, torcicollo, naso che cola o sanguina, tosse, vomito e diarrea. I medici stannondo su più di 1.000 casi emersi dalla fine di gennaio in cinque villaggi della provincia di Equateur.L’indagine dell’OmsL’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) sospetta che la fonte d’acqua in una delle aree, nelnordoccidentale, possa essere stata contaminata. Il dottor Michael Ryan, capo delle emergenze dell’Oms, ha detto durante un briefing online che per uno dei villaggi c’è “un livello molto forte di sospetto di un evento di avvelenamento legato alla contaminazione di una fonte d’acqua“. Ryan non ha chiarito se si riferisse a contaminazione accidentale, negligenza o azione deliberata.