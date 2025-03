Quotidiano.net - Confessa i fedeli del santuario mariano. Bloccato e denunciato un operatore sanitario

Aveva la stola da sacerdote, trovata nel confessionale in cui si era seduto. E con aria compunta, immedesimato nel ruolo di un paziente e buon prete pronto ad accogliere il fedele con benevolenza,va e assolveva. Un uomo di 44 anni, di professionesocio-, si è spacciato per presbitero e davanti al confessionale, dove si era seduto, in breve tempo si è formata una lunga fila di pellegrini, arrivati aldi Pompei per il percorso giubilare che prevede la confessione – appunto –, la Comunione e opere di carità cristiana con cui ricevere la grazia dell’indulgenza plenaria dei peccati. È stato uno degli ignaria sospettare che qualcosa non andava. Il perplesso penitente è stato visto uscire in gran fretta e correre in sagrestia per avvisare uno dei sagrestani della presenza di uno strano prete che lo aveva appena assolto dai suoi peccati.