Internews24.com - Conferenza stampa Conte post Napoli Inter: «Non ci arrendiamo. Nerazzurri nettamente più forti in Italia»

di Redazione, le dichiarazioni del tecnico dei campani dopo il pareggio del Maradona, il tecnico delha analizzato il pareggio ottenuto contro l’al Maradona.LA GARA – «La partita era influente per la classifica, può essere anche influente per una questione di personalità. Oggi, a 11 partite dalla fine, ad un punto dalla testa della classifica, ci deve far capire che nonostante le grande difficoltà se vogliamo noi ci siamo per lo scudetto. Questo è il messaggio che deve passare chiaro, prima a noi stessi, poi all’esterno. Tutti avremmo firmato per trovarci a questo punto a 11 giornate dalla fine. L’è una squadra top, costruita nel tempo, difficile da battere. Aver dimostrato di aver tenuto testa, e di essere stati migliori, ci deve dare tanta fiducia.