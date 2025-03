Oasport.it - Conegliano completa la stagione perfetta: regular season da imbattuta, prosegue la striscia di vittorie consecutive

ha sconfitto Perugia per 3-0 (25-17; 25-23; 25-) e ha cosìto lanella Serie A1 di volley femminile: 26in altrettante partite disputate, 77 punti all’attivo (soltanto uno lasciato per strada, in occasione del successo al tie-break contro Novara nel girone di ritorno), appena 7 set concessi alle avversarie. Un vero e proprio dominio festeggiato stasera davanti al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso.Unaregolare davvero da sballo per le Campionesse d’Italia, che replicano quanto fatto nella passata annata agonistica ed entrano nella storia: soltanto la mitica Teodora Ravenna (1985-1986 e 1986-1987) e la Fini Modena (1971-1972 e 1972-1973) erano riuscite a confezionare duedi fila immacolate nel massimo campionato italiano, ma va precisato che ai tempi si disputavano meno incontri.