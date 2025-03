Formiche.net - Condanniamo la guerra, ma ci offendiamo ogni giorno. La riflessione di Ciccotti

Qualche anno fa andai per la prima volta allo stadio, da quasi anziano, ad assistere ad una partita si serie A. Con mia meraviglia scopersi adulti che gridavano brutte parole, volgari offese rivolte ai giocatori “avversari” e, ovviamente, all’arbitro. Che non era il “cornuto” delle barzellette. E i loro figli e figlie, le ripetevano con la stessa foga! Cambiava solo il tono della voce. Accanto al vocione del padre.Mai avevo avuto la prova vera, oggettiva, che le parolacce e l’uso di inveire contro qualcuno, con odio, lo apprendessero anche dai loro genitori.Realizzai anche come le brutte espressioni verso gli insegnanti erano state sdoganate a cena da quei genitori che, schizofrenicamente, chiamavano i loro figli, “amore”, 125 volte al, da quando erano stati partoriti in ospedale.