Anconatoday.it - Condannato per truffa e ricettazione, si aprono le porte del carcere per un 72enne

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Era statoper reati contro il patrimonio, in particolare per, e per unsi sono così aperte ledel. Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile della Questura dorica hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso dalla.