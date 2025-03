Fanpage.it - Concorso esercito per 140 allievi Marescialli: bando, requisiti e come fare domanda

Leggi su Fanpage.it

Il Ministero della Difesa ha pubblicato ilper ilpubblico per l’ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) per 140dell’Italiano. Tra i, il diploma di istruzione secondaria e il limite di età di 26 anni. Per la candidatura c'è tempo fino al 27 marzo 2025.