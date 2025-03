Ilnapolista.it - Conceiçao: «Erano altri tempi quelli del Milan che voleva vincere la Champions, altri giocatori»

Il tecnico delSergioè intervenuto pochi minuti fa in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio.: «Cambierò modulo, ci sto già lavorando»Di seguito quanto dichiarato dal portoghese alla stampa:Come si reagisce?«. È questo che vogliamo. Siamo coscienti del momento, di quello che è accaduto sia per gli errori nostri sia per quello che non possiamo controllare. Non ci possiamo aggrappare alle sfortune, ma possiamo lavorare su quello che non va e sugli errori che facciamo. E portare i risultati.»Illotterà fino alla fine?«Il mio lavoro è trasmettere fuoco alla squadra, negli spogliatoi e sul campo. Io ci credo veramente. Un titolo lo abbiamo conquistato, possiamo svalorizzarlo, ma è un titolo.