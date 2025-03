Liberoquotidiano.it - "Con uno che tengono in vita": Senaldi, ecco la verità su Trump e Zelensky | Video

ha già fatto una retromarcia": Pietro, ospite di 4 di Sera Weekend su Rete 4, ha parlato della reazione del presidente ucraino all'indomani dello scontro col capo della Casa Bianca Donaldnello Studio Ovale. Durante la visita di ieri, venerdì 28 febbraio, i due leader hanno avuto un botta e risposta piuttosto piccato sul futuro della guerra in Ucraina e soprattutto su un eventuale accordo di pace tra Kiev e Mosca, conche ha accusato il suo omologo di giocare col rischio di una terza guerra mondiale. Subito dopo quella discussione, però,ha fatto un passo indietro ringraziando gli Usa per il sostegno mostrato finora. "Se non ci fossero stati gli Stati Uniti d'America non ci sarebbe già più l'Ucraina, non ci sarebbe. Questo mi sembra piuttosto evidente - ha spiegato il condirettore di Libero -.