Ilgiorno.it - Con l’interprete nella “lingua dei segni“ lo shopping diventa più facile per i sordi

Inclusivo e accessibile anche alle persone non udenti. Fareal Centro di Areseun’esperienza a portata di clic anche per i. Lunedì 3 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’udito, Il Centro, uno deglimall più grandi d’Europa che nel 2024 ha registrato 20 milioni, presenterà Heart/T. Si tratta di un innovativo servizio digitale che facilita la comunicazione tra persone non udenti all’interno della galleria commerciale, dando un servizio gratuito di interpretariato con la “deiitaliana“. Grazie a Heart/T le persone potranno interagire in tempo reale con i negozi e i servizi della galleria commerciale tramite un interprete disponibile in videochiamata. Questo strumento innovativo abbatterà le barriere comunicative, garantendo a tutti un’esperienza dipiacevole, autonoma e inclusiva.