Ilgiornaleditalia.it - Con la Lazio per ripartire, Conceicao "Si reagisce vincendo"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Il mio compito è quello di trasmettere il fuoco alla squadra" MILANO - "Dopo Zagabria l'80% dei gol è stato preso perché accadono cose che succedono una volta sola in stagione". Così Sergio, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro la, in programma doma