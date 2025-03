Liberoquotidiano.it - "Comunque è stato un grande momento di televisione": la moviola della rissa (e quella frase pazzesca)

Pubblichiamo di seguito la trascrizione in italiano dell'incontro di ieri alla Casa Bianca fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky, finito in uno scontro senza precedenti nella diplomazia contemporanea Trump: «Volete che dica delle cose orribili su Putin e poi che dica: come stai Putin? Lo facciamo questo accordo? Non funziona così. Non sono allineato con Putin.N on sono allineato con nessuno. Sono allineato con gli Stati Uniti d'America e lavoro per il bene del mondo. Sono allineato con il mondo e voglio chiudere questa faccenda. Visto l'odio verso Putin, è molto difficile per me fare un accordo se c'è questo tipo di odio. Ma voglio che la cosa si risolva. Sono allineato con l'Europa. Voglio vedere se riusciamo a portare a termine questa pace.