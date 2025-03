Casertanews.it - Comune mette in vendita 14 terreni di proprietà

Il consiglio comunale di Casal di Principe ha approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2025-2027, deliberando ladi 14 lotti di terreno, distribuiti in diverse zone del territorio comunale, per un incasso totale previsto di 371.280 euro.