Chietitoday.it - Compie 70 anni il sindaco di Casalincontrada Vincenzo Mammarella

Leggi su Chietitoday.it

“Non sono gliche contano nella vita. È la vita che metti in quegliche cambia un percorso normale in un percorso speciale“. Questa la dedica che la “lista Per Casale trasparenza e partecipazione” rivolge aldiper il suo 70’ compleanno. .