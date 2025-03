Ilgiorno.it - Como, sorpreso a rubare cosmetici e un televisore aggredisce la guardia giurata del supermarket

, 1 marzo 2025 – Un 37enne tunisino, irregolare e senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà per tentata rapina impropria dopo aver tentato didella merce all'interno dell’Esselunga di via Carloni non lontano dalla stazione Borghi. L'uomo, una volta entrato nel locale, è stato visto riempire una grande cesta con diversa merce, tra cui une prodotti di cosmetica, per un valore di circa mille euro. Il 37enne ha poi saltato le casse senza pagare, venendo bloccato dalladi sicurezza. La reazione violenta Fermato, l'uomo ha reagito violentemente aggredendo la, lasciando la merce sul posto e fuggendo a bordo di un'auto guidata da un complice che lo attendeva in strada. Gli accertamenti e le indagini svolte sulle immagini estrapolate dalle telecamere del circuito di videosorveglianza interno del supermercato hanno permesso di identificare il responsabile del reato nel 37enne tunisino, che è stato poi bloccato nella giornata di ieri, 28 febbraio, vicino a via Anzani.