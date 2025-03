Sololaroma.it - Como-Roma, i convocati di Fabregas: prima chiamata per Alli

Lasi prepara ad affrontare ilcon l’obiettivo di allungare la striscia positiva e consolidare la corsa verso un posto in Europa. La squadra di Ranieri è reduce da dieci risultati utili consecutivi, una serie iniziata proprio dopo la sconfitta dell’andata contro la formazione di Cesc, che ha segnato uno spartiacque nella stagione giallorossa.Idiha diramato la lista deiper la partita con la, in programma domani, domenica 2 marzo, alle 18:00 allo Stadio Olimpico:per Dele, arrivato a parametro zero nel corso della finestra invernale di calciomercato. Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione: PORTIERI: Vigorito, Reina, Butez;DIFENSORI: Kempf, Goldaniga, Iovine, Dossena, Jack, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Valle;CENTROCAMPISTI: Strefezza,, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Nico Paz, Caqueret;ATTACCANTI: Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Fadera, Ikoné, Diao.