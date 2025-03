Ilrestodelcarlino.it - Come volano i giovani talenti dell’Edera

Giornate fitte di impegni per iRavenna che domenica scorsa è scesa in pedana a Cesena nella prima prova del Campionato individuale Gold di ginnastica artistica, gareggiando con sei ginnaste. Anche in questa occasione la società bizantina ha ottenuto ottimi risultati. Cecilia Riva (2015) ha conquista il primo posto nella categoria L2, mentre Serena Randi (2014) ha ottenuto il bronzo nella L3. Sempre nella categoria L3, Rebecca dell’Aquila si è fatta valere nonostante non fosse in perfette condizioni fisiche. Nella L5 (classe 2012) Anna Damini ha vinto l’oro, Emma Belogi l’argento ed Elisa Angheluta il bronzo. A Rimini si è invece disputata la prima prova regionale di ginnastica artistica maschile della nuova stagione. Al primo turno nella gara LB hanno fatto il loro esordio Marco Gotini, arrivato primo nella categoria A1, e Diego Casadio, settimo posto nell’A2.