Come sta il Papa? "Stabile e vigile, può muoversi e camminare". Ma la prognosi rimane riservata

«Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili. Ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi. Il Santo Padre è apiretico e non mostra leucocitosi». Lo comunica la sala stampa della Santa Sede nel bollettino serale sulle condizioni diFrancesco, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio.Il quadro clinico diFrancesco per quanto riguarda la polmonite bilaterale «resta» così«complesso» resta la situazione generale. Le fonti vaticane precisano «che non siamo in presenza di una infezione». Le stesse fonti precisano che dopo il broncospasmo di ieri la ventilazione di supporto, che sta aiutando in questo momento il pontefice, «è tornata quella dei giorni scorsi e in questo senso c’è un miglioramento».