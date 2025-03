Quifinanza.it - Come richiedere il bonus bollette 2025, requisiti e Isee: a chi spettano 200 euro

Leggi su Quifinanza.it

Lecontinuano a pesare sui bilanci familiari e il governo ha deciso di intervenire con un nuovoenergia per sostenere le fasce più in difficoltà. Il contributo previsto varia in base ai redditi e sarà applicato direttamente sulle prossime fatture.Il decreto introduce diverse misure per contrastare il caro energia, ma non mancano critiche sulla durata limitata e sui fondi stanziati. In questa guida, vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento, chi potrà beneficiarne e quali sono i passaggi necessari per ottenerlo senza ritardi.ilIlverrà applicato direttamente sulle fatture, ma non sarà automatico per tutti. Chi rientra neidovrà presentare una richiesta o aggiornare la propria situazione economica.Ecco i passaggi per ottenerlo senza ritardi:verificare l’: è il primo requisito per accedere al;presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), se non lo si è già fatto, per ottenere l’attestazione dell’;attendere l’elaborazione della domanda: chi rientra nelsociale energia riceverà lo sconto in automatico, gli altri;dovranno attendere istruzioni sulle modalità di richiesta;controllare la bolletta: l’importo verrà scalato direttamente nelle fatture dell’energia elettrica o del gas.