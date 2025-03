Formiche.net - Come i giornali leggono lo scontro tra Zelensky e Trump. Scrive D’Anna

La pace muore in diretta tv, con un Donaldpaonazzo che minaccia Volodymyr. Unoverbale, più cruento per le conseguenze internazionali dei duelli dei gladiatori nel Colosseo, perché i morituri questa volta sono potenzialmente gli spettatori, i popoli di un pianeta che sta scivolando verso la guerra. Uno spettacolo agghiacciante tra il presidente americano e quello ucraino che ha fatto letteralmente rattrappire le ossa.Una livida iraiana che,da più parti ricordato, è apparsa il remake delle intemerate di Adolf Hitler che precedevano invasioni, guerre, genocidi. “Giochi con la terza guerra mondiale” ha infatti gridato freudianamente il tycoon al presidente ucraino che stoicamente in una Casa Bianca trasformata nella tana del lupo ha fatto presente che gli Stati Uniti potevano chiedere al suo Paese tutto e il contrario di tutto, tranne che di suicidarsi.