Spettacoloitaliano.it - Come finisce The Order: finale spiegazione del film 2001 con Jude Law

Leggi su Spettacoloitaliano.it

The, trama eTheè und’azione americano deldiretto da Sheldon Lettich e scritto da Jean-Claude Van Damme. Ilè interpretato daLaw, Nicholas Hoult, Tye Sheridan e Jurnee Smollett. Vede la partecipazione, nel ruolo del padre del protagonista, Charlton Heston, alla sua penultima apparizione cinematografica.The, a seguire, la trama, ile ladel.Thetrama completaUn ladro di opere d’arte per professione Rudy (Jean-Caude Van Damme), si ritrova coinvolto in un complotto ai danni del padre, famoso archeologo rapito in Israele da una setta segreta, l’Ordine dell’Unità Divina che lo tiene segregato per ottenere l’ultima parte del Fazar, un antico papiro che si credeva ormai perduto. Rudy, con l’aiuto della poliziotta Dalia Barr (Sofia Milos) riuscirà a salvare suo padre e a sventare il complotto.